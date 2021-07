mabesa

Hoy, 1:54 pm

publicado por: Manuel Belagun Salazar

La situación no es menor, cuando se creía que delta no era tan letal pero sí muy contagioso, fue mera campanada, la realidad se impone, las personas tienden a ignorarla, ella es necia y se te mete hasta que te das cuenta, muchas veces ya muy tarde. El covid llegó para quedarse como lo hacen todos los demás virus, pueden controlarse y convivir con ellos hasta casi olvidar que existen, pero se requiere se aprenda cómo controlarlo y compartir con ellos, Delta contagia fuerte si no se siguen la reglas, puede agravarse si no te atiendes y puedes contagiar a los que te rodean, ¿por qué?, cada uno ofrece razones, aunque no tengan la razón. Si es uste hipertenso, diabético, peso excesivo, daños coronarios y valemadres: cuídese más, la vacuna puede ayudar

