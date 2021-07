Conductor impacta su camioneta contra arbotante en el bulevar Ejército Mexicano de Gómez Palacio

El conductor de una camioneta Ford Ranger perdió el control al circular por el bulevar Ejército Mexicano de Gómez Palacio y se impactó contra la base de un arbotante del alumbrado público, la mañana de este viernes 30 de julio.

La Subdirección de Tránsito y Vialidad informó que el percance ocurrió alrededor de las 8:00 horas sobre el citado bulevar, a la altura del kilómetro 5.5, en los carriles que van con dirección a Lerdo.

Al recibir el reporte del accidente, al lugar indicado se trasladaron los cuerpos de rescate, así como peritos de Tránsito y Vialidad, que encontraron la camioneta Ford Ranger, tipo pick up, modelo 2008, color blanco, con placas del estado de Durango, muy dañada del frente y se entrevistaron con el conductor, José Ángel.

El hombre manifestó que de repente perdió el control del vehículo y al virar a su izquierda, no pudo evitar impactarse de frente contra uno de los arbotantes del alumbrado público, el cual quedó dañado de su base, aunque de momento no se vino abajo. La camioneta también presentó daños cuantiosos, toda vez que se dañó la carrocería y el motor, aunque el conductor no sufrió lesiones que ameritaran su traslado al hospital.

También acudieron los bomberos al auxilio y se encargaron de limpiar los líquidos del vehículo derramados a consecuencia del fuerte impacto.