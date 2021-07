Miranda Cosgrove revela lo difícil que fue crecer en la industria del entretenimiento

Ahora que está de regreso con la nueva temporada de la serie "iCarly", la actriz Miranda Cosgrove comparte las dificultades que pasó al crecer dentro de la industria del entretenimiento.

La protagonista de la serie de televisión que hoy llega a la plataforma de entretenimiento Paramount+ tenía 13 años cuando comenzó a interpretar a "Carly", una joven que junto a sus amigos Freddie (Nathan Kress) y Sam (Jennette McCurdy) crea su propio webshow que da nombre al programa.

Además antes de este proyecto formó parte del elenco de "Escuela de rock" (2003) y "Drake y Josh" (2004 a 2007), entre otros.

"Lo que fue probablemente más difícil cuando era más joven fue encontrarme con gente haciendo comentarios sobre mí que no eran lindos", dice Miranda.

"Yo quería conocerlos y convencerlos de que no era así, como diciendo '¿cómo puedo cambiar su forma de pensar?', pero ahora siento que soy más madura y algo que me enseñó fue la lección de que te tienes que querer a ti mismo y no importa lo que los otros digan sobre ti. Siento que definitivamente aprendí eso a una edad muy joven porque una vez que te das cuenta de eso puedes estar libre".

En la primera temporada del reboot de "iCarly", que consta de trece episodios, se enfrentarán a temas más adultos acordes a las edades de los protagonistas. Si bien el personaje de "Sam" no regresa, sí lo hacen tanto "Freddie" como su hermano "Spencer" (interpretado por Jerry Trainor) y se suman otros como Harper (Laci Mosley) y Millicent (Jaidyn Triplett).

"Tuvimos mucho en qué trabajar para la serie esta vez porque en la ‘iCarly’ original, nadie tenía realmente webshows pero ahora es como que hay una cantidad sinfín de creatividad en Internet y muchas cosas sucediendo con los canales de la gente", dijo a la prensa internacional.

"Eso nos abrió una puerta para el programa esta vez y creo que era importante realmente mostrar a los personajes diez años después, cómo son ahora, tocar muchas líneas diferentes, que es similar a las cosas que pasamos en la vida real porque cuando hicimos la original tenía trece y cosas como dar mi primer beso, salir en citas y pelear con mi mejor amiga me pasaban a mí en la vida real al mismo tiempo. Quería que eso pasara esta vez sabiendo que es un programa para adultos".

La actriz comparte que para esta nueva etapa del show que ya confirmó su segunda temporada no querían que se perdiera el corazón de la trama que tenía al principio, pero como saben que su público ha crecido con ellos también buscaron no parecer un programa para niños.