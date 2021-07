La Diócesis de Gómez Palacio considera que la Consulta Popular es un 'despilfarro de dinero'

Supersonic

Hoy, 10:09 am

publicado por: Alfredo Rojas

Si AMLO hubiese tomado la decisión de hacerlo, ya estarían a j0d3 y j0d3 con que: "viejo autoritario" "dictador" "es la reencarnación de Stalin", etc. etc. etc.

replyresponder thumb_up 2 thumb_down 1