Relaciones tóxicas:

la 'máscara' de la codependencia

¿Qué es lo que pasa cuando el cuerpo se intoxica? Te sientes incómodo, vas al baño frecuentemente, tienes fiebre, necesitas medicina para amainar los síntomas. De la misma manera, una relación tóxica es aquella que no nos hace bien.

Este tipo de relaciones no se dan únicamente en el ámbito de la pareja, pueden verse en familiares, vecinos, amigos y hasta en el trabajo. El problema es que caemos en la "naturalización" de algo malo por el miedo que produce desprenderse de la relación.

Para la psicoterapeuta Susy Armas, cuando existe una relación tóxica, lo primero que habla es el estómago "no nos viene bien, pero lo naturalizamos o lo dejamos de lado 'porque la vida es así y hay que seguir para adelante'".

"Una manera de identificar esta situación es con las personas que están fuera del "sistema", personas que te quieren bien y te dicen 'es que has cambiado', esto se debe a que pueden identificar que te han hecho daño, que estás dejando de ser quien eras porque has tenido que adaptarte a la relación".

UNA RELACIÓN TÓXICA ¿NACE O SE HACE?

En opinión de Susy, las relaciones normalmente no inician mal, el problema aparece cuando alguna de las partes entra en el perfil de "pareja narcisista".

"Al principio la persona entra en un camino de seducción, se siente muy bien al empezar la relación por-que se siente atraído por el otro y el otro hace cosas para enamorar, para maravillar. Pero conforme va pasando el tiempo vamos como sintiéndonos algo incómodos porque dejamos de ser quienes éramos para adaptarnos a la persona, que sutilmente, comenzó a hacer cosas para que dejáramos de lado amistades, hobbies, intereses, o cosas que son importantes, por lo que vamos perdiéndonos en el camino".

¿CÓMO PODEMOS IDENTIFICAR UNA PAREJA TÓXICA?

La relación de pareja es una de las áreas de nuestra vida, pero no lo es todo ni es la única. "Si llegas a escucharte hablar de tu pareja como si fuera lo único que tienes o escuchas a una amiga que de lo único que habla es de su pareja, ahí hay algo que no está bien, porque no toda la vida gira alrededor de nuestra pareja, tenemos una vida, un trabajo, hobbies, una familia de origen, que no podemos ignorar simple-mente".

"Normalmente cuando se está en una relación tóxica, la persona va quedándose sin su red de apoyo, va quedándose sola, y eso hace que de pronto ya no quiera pedir ayuda porque le da pena, porque nadie sabe lo que está pasando".

Cuando somos adultos compartimos con alguien y formamos una pareja, pero debemos respetar la indivi-dualidad.

ABANDONO, EL ORIGEN DE LA TOXICIDAD

Nadie nace siendo malo, en realidad, a pesar de las posibles actitudes tóxicas que puedan adherirse a las personalidades, nadie es así por el simple placer de hacer las cosas mal. "Normalmente una persona tóxica tiene una herida de abandono muy importante y existe la necesidad de "cubrirla" con una pareja, 'quiero que tú me complementes, que mi vida tenga sentido a través de ti'. Todos tenemos heridas, pero según la profundidad o la gravedad de las mismas, puede haber un indicativo de que tan sano es un individuo en su actuar".