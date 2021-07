La Consulta Popular no tiene utilidad: Coparmex de Torreón

Cesar

Hoy, 9:10 am

publicado por: Cesar Orozco

ignoren lo que dice este señor. la pregunta es simple, ¿ vas a votar este primero de agosto? si o no. si, si voy a votar porque me interesa que quede precedente de que si se puede enjuiciar a los ex presidentes. y quede asentado que si se puede enjuiciar y castigar a los ex presidentes. porque como dicen algunos "expertos", no se puede enjuiciar a los ex presidentes, por las letras chiquitas con razon legal. ya se imaginara las maromas que tuvieron que hacer los prianistas mas rancios para proteger de esa forma a sus ladrones disfrazados de presidentes y politicos"honestos". por lo tanto, a una pregunta simple, una respuesta simple ¿vas a votar este primero de agosto? si si voy a votar.

