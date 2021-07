El secretario del Ayuntamiento de Torreón insta a respetar reglamentos para evitar accidentes viales

El titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara Galván, admitió que "no será suficiente" la vigilancia de parte de las autoridades para evitar accidentes viales mientras la población no ponga de su parte y acate las reglas de tránsito.

El funcionario se refirió a la constancia en percances viales sobre el periférico de torreón, rúa que durante todo este año ha estado a la cabeza en cuanto a las vialidades con mayor número de percances de tránsito, algunos incluso de tipo fatal.

"No será suficiente si la gente no toma consciencia, sabemos que hay límites de velocidad, sabemos que hay normas que observar y al final del día el hecho de que se tenga que sancionar a los automovilistas, por 'x' o 'z' razón, no es suficiente, el tema es que tomemos consciencia. Vemos también que en la ciudad de Torreón circulan más de 200 mil vehículos diariamente, tal vez me quede corto en esa cifra, en ese aspecto es un número importantísimo de tránsito que hay en el municipio, tomando en cuenta que estamos en una zona conurbada", expuso.

Lara Galván dijo que "lamentablemente" se han estado presentando cada vez más percances viales en el periférico, pero también en la carretera Torreón-San Pedro y otras más que tienen tráfico intenso, hecho que obliga a y conductores a que se tenga una especial atención al volante y no estar incurriendo en faltas al reglamentos de tránsito.

"Lamentablemente estos (accidentes) se han estado dando cotidianamente en algunas vías como lo es el periférico, como son otras arterias que se encuentran con un tráfico muy intenso y pues en obvias razones la gente que circulamos por esas vías tenemos que ser muy precavidos, el aceptar los límites que están establecidos".