Se duplican solicitudes de pruebas COVID en la Jurisdicción Sanitaria número 2

Hasta en un 100 por ciento se han incrementando las solicitudes de pruebas COVID-19 en la Jurisdicción Sanitaria número 2 con sede en Gómez Palacio, donde de un 15 a un 20 por ciento son positivos. Las cifras asegura la autoridad aún no son alarmantes en la región Lagunera por lo que llaman a mantener los medidas preventivas para evitar que los contagios se disparen así como el número de hospitalizados.

El jefe de la Jurisdicción, Jorge Luis Candelas Rangel, informó que este incremento se ha registrado en un mes pero se han intensificado en las últimas dos semanas, ya que en junio se solicitaban hasta 10 pruebas, ahora son de 20 a 30 diarias y algunos días bajas de 10 a 8. De ese total, de un 15 a un 20 por ciento resultan positivos.

"Sí estamos teniendo una demanda mayor en las últimas dos semanas, es producto de la misma situación que se vive en el estado y en el país. Las personas tienen algún síntoma y desconfían y creen que pueda ser COVID y acuden a hacerse la prueba para salir de dudas. Por lo tanto el número se incrementa, afortunadamente el incremento en casos positivos está en control, estaremos alrededor del 15 al 20 por ciento de las pruebas positivas de los que se hacen en la Jurisdicción", detalló.

Para Candelas Rangel, la situación de la pandemia que se vive en la región Lagunera, aún no es preocupante, sin embargo llama a no relajar las medidas para evitar que las cifras de contagio sigan creciendo.

"En La Laguna no es preocupante ni el número de casos todavía ni la ocupación hospitalaria que todavía la tenemos controlada. Lo que sí es preocupante el que la población no acate las medidas de seguridad Lo he repetido en múltiples ocasiones, la pandemia no se detiene más que evitando la movilidad", recalcó.

Dijo también, que la vacunación contra el COVID-19 es una parte importante para contener los efectos. "La vacuna es una cosa bien importante, les conmino a vacunarse, el estar protegidos con una vacuna será mucho mejor que no tener esa protección y que el número de personas fallecidas se disminuye hasta un 90 por ciento cuando están vacunados, no hay otra alternativa como apoyo a las medidas de protección que el estar vacuna".