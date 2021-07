'Carlos Acevedo debió estar en Juego de Estrellas', asegura Guillermo Almada

Para Guillermo Almada, el arquero albiverde Carlos Acevedo, debió ocupar el puesto bajo los tres postes del lesionado José de Jesús Corona en el Juego de Estrellas de la Liga MX ante la MLS, sin demeritar la trayectoria del “Patón” Guzmán.

“Carlitos (Acevedo) ha hecho mucho merecimiento para ese partido, también para la selección, más allá de que Nahuel (Guzmán) es un excelente arquero y tiene su recorrido en el futbol” dijo el estratega de los Guerreros.

Advirtió el timonel santista, que las personas que eligieron al “Patón”, tuvieron sus razones, pero “estamos seguros que Carlitos estaría citado, ha hecho los méritos y en un futuro, tendrá llamados a las selecciones, demostrando que lo que vale y entrena” dijo.

En cuanto al Tricolor, Almada no cree que sea un tema mediático que el cancerbero no sea convocado, al no figurar Santos Laguna entre los históricos del balompié nacional, ya que el “Tata” Martino es un profesional y tiene todas las decisiones.

“Lo que pasa es que le va a llegar su oportunidad (a Acevedo), no hay que desesperarse, que él evolucione y no pierda la paciencia, ya que los merecimientos lo van a llevar” declaró el técnico uruguayo la tarde de este jueves, en conferencia de prensa virtual.

