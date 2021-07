¿Qué esperar de la Jornada 2 del Grita México A21 de la Liga MX?

La jornada 2 del torneo Apertura 2021 de la Liga MX inicia mañana viernes 30 de julio. Te presentamos aquí los datos más interesantes sobre los cruces de esta segunda fecha del futbol mexicano.

Mazatlán vs. Pachuca

Se repartieron los 2 cruces anteriores en donde el que se impuso fue el local: victoria 4-3 de Pachuca (Guardianes 2021) y triunfo 1-0 de Mazatlán (Guardianes 2021). Víctor Guzmán (Tuzos) fue el máximo anotador de la Jornada 1 del Apertura 2021 (2 goles a León).

El mediocampista marcó en el primer encuentro en el historial vs. Mazatlán FC. Ambos equipos ganaron en la Jornada 1: Mazatlán sorprendió a Cruz Azul en el estadio Azteca (0-2) y Pachuca lideró el rubro de anotaciones (4) y asistencias (3) en el debut del Apertura 2021 (4-0 a León).

Puebla vs. Guadalajara

La Franja cuenta con un invicto de 7 partidos ante Guadalajara (4PG-3PE). El último triunfo de Chivas fue en el Clausura 2017: 3-2 (Alan Pulido, Osvaldo Centurión e/c y Carlos Fierro; Federico González y Edgar Dueñas).

Empataron en los últimos 3 juegos en el estadio Cuauhtémoc (2-2, 1-1 y 1-1). El Rebaño Sagrado no pierde en las 2 primeras jornadas de un torneo desde el Clausura 2018 (2-1 vs. Tijuana y 0-1 vs. Cruz Azul). Ángel Zaldívar (Chivas) fue el jugador top en disparos (7) en el estreno de la competencia.

León vs. Tijuana

Xolos ganó en 1 de los últimos 5 duelos ante León: 2-0 (Mauro Manotas y Fabián Castillo) en el Torneo Guardianes 2021. León se quedó con los 4 restantes y se impuso con idéntico marcador (2-1) en los 2 recientes enfrentamientos en el Nou Camp: 4tos de Final Clausura 2019 y Guardianes 2020.

Ambos conjuntos cayeron en el comienzo del Apertura. La Fiera tendrá su presentación en su casa en donde obtuvo 13 de los últimos 15 puntos posibles. En cambio, la Jauría suma 7 juegos sin ganar de visitante (3PE-4PP).

América vs. Necaxa

Llegan parejos tras los últimos 6 encuentros en el estadio Azteca (3 victorias por equipo). América se quedó con el último duelo en Liga MX: 2-1 (Richard Sánchez y Giovani dos Santos; Martín Barragán), en el Torneo Guardianes 2021. El último triunfo de los Rayos en este escenario fue en el Clausura 2020: 0-3 (Mauro Quiroga x2 y Juan Delgado).

Necaxa encabezó el listado de remates (20) en el inicio del torneo. Las Águilas del América cosecharon 25 de los últimos 27 puntos posibles de local.

Monterrey vs. Pumas

Rayados lleva 6 victorias consecutivas como anfitrión de Pumas (1-0, 2-0, 2-1, 1-0, 2-0 y 1-0). La última caída de Monterrey fue en 2013 en el antiguo estadio Tecnológico: 0-1 (Luis García). Jesús Gallardo, actual jugador de Rayados, anotó el último gol de los Universitarios en el estadio BBVA (Clausura 2018).

Ambos equipos empataron en sus respectivos estrenos de competencia. Los dirigidos por Javier Aguirre igualaron 1-1 en sus últimos 2 compromisos de local (Maximiliano Meza anotó en ambas presentaciones en casa).

Atlas vs. FC Juárez

Tendrán su cuarto encuentro en la máxima categoría. Atlas obtuvo el 100% de los puntos ante FC Juárez en el historial (2019, 2020 y 2021) en donde anotó 4 goles y mantuvo la valla invicta: 1-0 (Apertura 2020), 0-1 (Guardianes 2020) y 2-0 (Guardianes 2021). Atlas llega de 2 victorias consecutivas en su estadio (1-0 a Tigres y 1-0 a Puebla).

Por el contrario, FC Juárez acumula 6 derrotas seguidas fuera de casa y registra 393 minutos sin anotar en esta condición (recibió goles en sus últimas 12 presentaciones como visitante).

Toluca vs. Tigres UANL

No hubo empates en los últimos 9 enfrentamientos en Liga MX: 5 victorias de Toluca y 4 de Tigres. La última igualdad fue 0-0 en el Torneo Apertura 2016. Alexis Canelo anotó 3 goles en los 3 cruces recientes ante los Felinos.

Ambos equipos debutaron con un triunfo en condición de visitante. Rubens Sambueza (Toluca) fue el jugador con mayor participación de gol en la Jornada 1 (1 tanto y 2 asistencias).

Santos Laguna vs. Cruz Azul

Revivirán la final protagonizada en el Guardianes 2021 cuando CruzAzul ganó 2-1 en el resultado global y se consagró campeón tras 23 años. Jugaron 56 veces en los torneos cortos con 21 triunfos de Santos, 22 de Cruz Azul y 13 empates.

La Máquina Celeste es el equipo con más puntos obtenidos en condición de visitante en 2021 (20). Los Guerreros golearon 0-3 a Necaxa en el debut y no pierden puntos en una Jornada 2 del Apertura 2018: 3-1 vs. Monarcas (luego fueron 5 victorias).

Atlético de San Luis vs. Querétaro

Están empatados luego de 4 juegos en la Liga MX (2 victorias por lado). Además, se repartieron los duelos en el Grupo 1 de la Copa MX Clausura 2015. Querétaro lleva 20 partidos sin ganar de visitante (4PE-16PP) y fue el equipo con menos puntos en esta condición en el semestre pasado (1).

Atlético de San Luis acumula 3 derrotas seguidas de local en donde recibió 10 goles. Desde su ascenso a Liga MX, el Rojiblanco nunca ganó en las 2 jornadas iniciales de un torneo.