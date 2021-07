Fans de 'Batgirl' no quieren a Leslie Grace

Hace unos días, se dio a conocer que Leslie Gracie será “Batgirl” en la película que Warner Bros. y DC Comics planean sobre la heroína.

"Estoy más que emocionada de encarnar a Barbara Gordon #Batgirl. No puedo creer lo que estoy escribiendo. Gracias DC por darme la bienvenida a su familia. Estoy lista para dar todo lo que tengo", posteó la actriz y cantante de origen dominicano en sus redes sociales.

Aunque varios fans aplaudieron la decisión, otros la repudiaron, argumentando que no hay parecido entre Leslie y “Barbara Gordon”.

“Sii, qué pena no?, no se parecen en nada, no tiene sentido”, “Barbara es pelirroja”, “No tiene sentido”, “Pero si ella (Leslie) es cantante”, fueron algunos de los comentarios que vertieron los fans en el Twitter de DC Comics.