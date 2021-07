Reclaman mala estrategia para entrega de abonos de Club Santos

A través de redes sociales han circulado diversas quejas contra la estrategia de Club Santos para la entrega de abonos para el torneo Apertura 2021.

En un video publicado en Facebook por el usuario Juan Roberto Rodríguez, se observa una larga fila de personas, donde asegura que han permanecido por tres o cuatro horas.

“De no creerse el cómo están entregando a los abonados del Club Santos sus plásticos, una fila de más de 3 o 4 horas para eso. Ojo aquí equipo y TSM Oficial, podrían mejorar la experiencia del aficionado si los mandan (abonos) a su casa y no los hace formarse tanto tiempo. Y el colmo es que si un abonado, con todos los “beneficios” que eso conlleva, no recoge su plástico, entonces no entra al juego, porque no les pueden dar por esta ocasión un boleto digital”, se lee en la publicación que ha generado diversas reacciones.

“Hoy di dos vueltas hasta el TSM en vano porque la entrega para abonos de esta temporada es hasta mañana”, se lee en uno de los comentarios de dicha red social donde se muestra una ilustración del club sobre la entrega de kits sin especificar dicha información.

Otro abonado, denunció que la mala estrategia viene desde la renovación, ya que al querer adquirir el nuevo abono no respetaron los lugares anteriores (como antes sí sucedía), y que con los asesores comentaron que se abriría una fecha para escoger los que quedaban.