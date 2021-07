¿Cuáles son los estrenos para agosto de Netflix, Amazon y HBO Max?

Con el mes de julio llegando a su fin, las plataformas de streaming se alistan para la llegada de nuevas producciones arrancando agosto.

Para esta nueva etapa del calendario 2021 se esperan grandes lanzamientos por parte de Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max, por lo que sus suscriptores están impacientes por su arribo a los catálogos.

Aquí enlistamos los estrenos que llegarán en el mes de agosto a Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video:

Netflix

Series:

Darwins's game, temporada 1 (1 de agosto).

Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados, temporada 1 (3 de agosto).

Control Z, temporada 2 (4 de agosto).

En la cocina con Paris Hilton, temporada 1 (4 de agosto).

Hit & Run (6 de agosto).

Rey chamán (9 de agosto)

Lokillo: Nada es igual (12 de agosto).

Escuela para señoritas Al Rawabi (12 de agosto).

El reino (12 de agosto).

Valeria, temporada 2 (13 de agosto).

Por siempre jamás (13 de agosto).

Nuevo sabor a cereza (13 de agosto).

Rascal does not dream, temporada 1 (15 de agosto).

Los derrotados (18 de agosto).

La directora (20 de agosto).

Todo va a estar bien (20 de agosto).

The Witcher: la pesadilla del lobo (23 de agosto).

Clickbait (25 de agosto).

Edens zero (26 de agosto).

Chicas buenas, temporada 4 (31 de agosto).

Películas:

El crimen del Padre Amaro (1 de agosto).

Los intrusos (3 de agosto).

Mudanza mortal (4 de agosto).

Dos veces tú (6 de agosto).

Las dos reinas (6 de agosto)

La nube (6 de agosto).

Bievenidos a Marwen (6 de agosto).

Vivo (6 de agosto).

Hotel Transylvania 3 (8 de agosto).

The souvenir (10 de agosto).

La diosa del asfalto (11 de agosto).

El stand de los besos (11 de agosto).

Becket (13 de agosto).

Llamadas a espiar (15 de agosto).

La posesión de Grace (15 de agosto).

Only mine (15 de agosto).

Sputnik (15 de agosto).

El arte de defenderse (17 de agosto).

El asesino de las postales (17 de agosto).

En el mejor momento (18 de agosto).

Diarios de un intercambio (18 de agosto).

Amores modernos (18 de agosto).

La isla negra (18 de agosto).

Sweet girl (20 de agosto).

Las formas antiguas (25 de agosto).

HBO Max

Series:

Stargirl

Amarres

Made for love

Eliott from the earth

Call me Kat

The office

Mini serie:

The withe lotus

Películas:

Ninjago

Mortal Kombat

Space Jam: a New Legacy

Amazon Prime Video

Series:

Preacher, temporada 4 (5 de agosto)

Cruel Summer (6 de agosto)

Modern Love, temporada 2 (13 de agosto)

Nine Perfect Strangers (20 de agosto)

Fernando, temporada 2 (27 de agosto)

Entra en escena (28 de agosto)

Películas:

Hasta el horizonte (1 de agosto)

Boss Level (4 de agosto)

Head Above Water (6 de agosto)

El faro (8 de agosto)

Cementerio de animales (9 de agosto)

El parque mágico (9 de agosto)

Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone (13 de agosto)

Evangelion: You Can (Not) Advance (13 de agosto)

Evangelion: You Can (Not) Redo (13 de agosto)

Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time (13 de agosto)

La casa del caracol (20 de agosto)

Cats (20 de agosto)

Las aventuras del doctor Dolittle (22 de agosto)

Pete, The Cat: A Very Groovy Christmas (27 de agosto)

UglyDolls: Extraordinariamente feos (29 de agosto)