Consulta Popular es demagógica, populista y sin utilidad: Coparmex Laguna

La Consulta Popular 2021, que se llevará a cabo este domingo es un ejercicio demagógico, populista y sin utilidad, señaló Fernando Menéndez Cuéllar, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), pues refirió que la aplicación de la Ley no requiere consultarse.

"Lo hemos dicho abiertamente: es un ejercicio demagógico, populista, que no sirve de nada, yo creo que al que le preguntemos: ¿quieres que se aplique la Ley? ¿quieres que respete el Estado de Derecho? si alguien infringió la Ley, ¿quieres que se castigue? yo creo que nadie va a decir que no, entonces, esa parte no tiene sentido", explicó.

Indicó que, esto es por el lado de la pregunta, mientras que, en términos de la participación democrática, la consulta tampoco será para promover la misma, pues se trata de un ejercicio de demagogia donde se busca hacer sentir a la gente que, de alguna manera, va a decidir.

"Hay que ser bien claros: la aplicación de la Ley no está en las manos de los ciudadanos, en cuanto a si se debe o no se debe aplicar, si hay algo que se tenga comprobado, del funcionario que sea, se tiene que presentar la denuncia ante las autoridades competentes, y se tiene que proceder", expresó.

La Consulta Popular 2021, que se llevará a cabo el próximo primero de agosto, costará aproximadamente 528 millones de pesos.

Menéndez Cuéllar consideró que estos más de 500 millones de pesos se podrían utilizar en inversión física, en infraestructura que realmente beneficie a la sociedad en general, no solamente a ciertos grupos.

"Que no nos den una falsa sensación de participación, sino que esto si se convierta en beneficio tangible para todos", dijo.

La pregunta fue reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quedó de la siguiente manera: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".