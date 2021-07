'Son conjeturas', dice AMLO sobre supuesto encuentro con mamá de 'El Chapo' en Badiraguato

A un día de su visita a Badiraguato, Sinaloa, tierra de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que son conjeturas que María Consuelo Loera Pérez, mamá del exlíder del Cártel de Sinaloa, lo vaya a buscar en esta visita. En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador adelantó que parte de esta gira la hará en helicóptero, pues le llevaría 14 horas realizar estas visitas de supervisión de construcción de caminos por la zona del Triángulo Dorado.

"Son conjeturas (que la mamá del Chapo lo vaya a buscar) (...) Y también, para que no vayan a inventar, porque tienen muy buena invención, mucha capacidad inventiva, voy a hacer parte de esta gira en helicóptero, porque también tengo tres días. El domingo voy a estar en Nayarit, son dos caminos; es que me llevaría, si no lo hago en helicóptero, me llevaría 14 horas", comentó.

López Obrador detalló que va a Badiraguato a supervisar la construcción del camino a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Informó que en Tamazula, Durango, inaugurará un cuartel que construyó la Secretaría de la Defensa Nacional para la Guardia Nacional, mientras que en Nayarit supervisará el avance de la carretera federal La Yesca y de Las Varas-Compostela. El año pasado, el 29 de marzo de 2020, al supervisar en Badiraguato esta misma carretera, el presidente López Obrador saludó de mano a la mamá de "El Chapo".

"Te saludo, no te bajes, no te bajes, ya recibí tu carta", dijo el presidente al saludar a la madre del narcotraficante, quien se encontraba dentro de una camioneta, en un video que se volvió viral en redes sociales. En el breve encuentro, María Consuelo Loera Pérez le entregó una carta en la que solicitaba su intervención para poder viajar a Estados Unidos y ver a su hijo, quien está recluido en una cárcel de Nueva York. Destacaba que aquel domingo, 29 de marzo, era cumpleaños de Ovidio Guzmán López, hijo del "Chapo", y quien en octubre de 2019, el gobierno había fracasado en su intento de detenerlo en un operativo en Culiacán, Sinaloa. Un día después, en su conferencia de prensa, el presidente justificó al saludo al señalar que la mamá del "Chapo" era una señora de 92 años que merecía su respeto y que si le daba la mano a delincuentes de cuello blanco "como no se la voy a dar a una señora".