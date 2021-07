Jorge Falcón anuncia su retiro de los escenarios

El reconocido comediante, Jorge Falcón, reveló que en breve se retirará de los escenarios ya que se encuentra muy cansado luego de más de 50 años de hacer reír a la gente.

En una entrevista ubicada en Youtube con el periodista, Gustavo Adolfo Infante, Falcón comentó que hará una gira por México y Estados Unidos con el fin de despedirse, como se debe, de sus fieles seguidores.

“Será la gira del adiós. Me retiro de los escenarios. Me bajo de los escenarios. Me retiro del ambiente, del medio ya no voy a trabajar en giras ni nada de eso”, aseguró el artista que ha venido en innumerables ocasiones a la Comarca.

Jo Jo Jorge se sinceró y admitió que se encuentra bastante agotado pues en cinco décadas no ha descansado, apenas hasta ahora que la pandemia lo obligó a estar en casa.

“Lo que pasa es que ya me cansé. Me cansé, voy a hacer casi 50 años en la comedia y la verdad quiero vivir un poco más cerca de mi familia”.

EL artista externó que se va ahora que se encuentra bien ya que no le gustaría subirse a un escenario en silla de ruedas, con oxigeno o bien, mal en su aspecto físico.