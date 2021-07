'Buscamos empatía en tiempos complicados', dice Arath de la Torre

Arath de la Torre comenta que se viven épocas complicadas para los artistas que hacen entretenimiento, pero celebra que el teatro aún sea un espacio libre en donde los actores aún puedan expresarse directamente, sin que nadie se esté escondiendo detrás de una pantalla.

"Al final del día nosotros no somos embajadores de cultura ni nada, somos simplemente actores que buscamos esa empatía en tiempos complicados", dice el conductor de televisión, quien regresará a los escenarios el próximo 13 de agosto como parte del elenco del "Tenorio cómico".

"En el teatro la gente viene a reírse descaradamente y eso es lo bonito, que aquí no hay intermediarios y es el contacto directo entre el ser humano, es decir con el público, es un ejercicio muy noble de intercambio honesto, muy diferente a otro tipo de cosas, lo más difícil son las redes sociales que son más complicadas y están más delicadas las cosas".

Aunque sabe que en esta época las figuras públicas ya deben de cuidar lo que dicen o hacen porque cualquier cosa se puede malinterpretar y estar en el escrutinio de las personas, explica que así como la pintura, la actuación es un arte de expresión.

"Porque arte es transmitir algo, porque hacerlos reír también es un arte. Yo no me estoy comparando, pero imagínate si Dalí no pintara una mujer porque la fuera ofender que le está saliendo de la boca un león ¡cómo se hubiera interpretado en esta época! Los artistas no nos debemos de limitar, sólo ser cuidadosos cuando se trata del medio en donde estamos, pero tratándose del teatro es como si pintáramos un cuadro, hay mucha más libertad".

Hace unas semanas, el actor estuvo involucrado en una polémica debido a un comercial de crédito monetario, en el cual usó como ejemplo a los voladores de Papantla, señalando que ambos tenían "cero interés", provocando el enojo de los cibernautas, por lo que tuvo que ofrecer disculpas en sus redes sociales.