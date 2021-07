El COVID fue la principal causa de muerte en Coahuila durante 2020; en Durango las enfermedades del corazón

mabesa

Hoy, 10:42 am

publicado por: Manuel Belagun Salazar

El razonamiento no es virtud de la humanidad es de esperar la lección esté aprendida y se comprenda con que la seguridad depende de todos, gobierno y ciudadanos deben cumplir con su tarea, el primero proporcionando la atención médica que ha sido descuidada desde endenantes y ahora se padece pero ahí la llevan, los segundos deben cumplir con los cuidados (no obligatorios) de evitar aglomeraciones, lavarse las manos, usar tapaboca, si se siente mal de aislarse mientras lo diagnostican, si puede y le toca vacunarse (ojo, no es obligatorio), estos detalles le ayudarán y su familia lo agradecerá. Mensaje a las autoridades: no presumir de que aquí sí sabemos como hacerlo porque el virus se desplaza y se expande de inmediato.

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0