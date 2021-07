Vetan a las jugadoras de la Selección Mexicana de Softbol que tiraron sus uniformes a la basura

Después de que las integrantes de la Selección Mexicana Femenil de Softbol, fueran denunciadas por tirar sus uniformes a la basura, se determinó que estás serán vetadas de las competencias de ciclo olímpico por su 'irrespetuosa acción', así lo dio a conocer el Comité Olímpico Mexicano.

A través de Twitter, las boxeadoras mexicanas Brianda Cruz y Esmeralda Falcón, denunciaron a las jugadoras de softbol por tirar los uniformes oficiales.

Cruz compartió un par de fotografías de los uniformes de la Selección Femenil de Softbol envueltos en bolsas de plástico, acompañando dichas instantáneas de un texto que lamentó este hecho:

"Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas. Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente, y hoy tristemente el equipo mexicano de softbol lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas".

Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas. Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente, y hoy tristemente el equipo mexicano de sóftbol lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas.

Ante esto, la polémica no tardó en desatarse en torno a las softbolistas, hasta llegar a Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), quien calificó de 'reprobables e irrespetuosas' las acciones de las deportistas, determinando que éstas no volverían a ser convocadas para competencias de ciclo olímpico, según recoge el portal de Reforma.