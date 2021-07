A Intocable no le gusta los duetos; 'no somos un grupo de modas'

"Nosotros no somos un grupo de modas", comenta Ricardo Muñoz vocalista de Intocable, al explicar por qué la banda no realiza colaboraciones con otros artistas, como lo están haciendo muchos de su género musical. "Nosotros no somos un grupo de modas, a lo mejor en nuestro momento estábamos de moda, pero eso de los duetos, ya lo hemos hecho por ejemplo lo hicimos con Arjona, aunque no tengo nada en contra con ello, porque a todos nos gusta el dos por uno, pero para mí, eso de hacerlo por hacer algo, sólo porque la gente quiere el dos por uno, no me gusta. Porque no sólo tienes que hacer ese dueto, tienes que convivir con la persona y a veces ni somos compatibles, para compartir el video y luego cantar juntos, preferimos nosotros hacer lo que sabemos hacer, lo hemos hecho ya por 27 años y el mejor dueto que existe es entre el público y nosotros, siempre ha sido así", explica Ricardo Muñoz.

El cantante señala que por el momento ya no necesitan hacer esas colaboraciones o experimentar otro género musical, para alcanzar más fama, o para buscar algo en específico, porque ya son un grupo estable, que está a gusto con lo que están haciendo por el momento. "Nosotros ya vivimos la etapa en donde ya llegaste en una posición súper alta, luego después de eso llega la etapa donde estas confundido y dices que quieres seguirle agradando a la gente, 'qué tengo que hacer' y creo que ahorita estamos viviendo la mejor etapa, en donde ya estamos cómodos con quien somos nosotros y no tenemos que seguir ningún patrón y ninguna moda", enfatiza. En otro tema, el músico invita a toda la gente a vacunarse y seguir tomando las medidas necesarias para evitar nuevamente la propagación de la pandemia, pero sobre todo pide a sus seguidores que, no le hagan caso a lo que circula en redes sociales sobre las vacunas y mejor se informen con expertos y sus doctores de cabecera. "Toda la juventud debe de cuidarse, seguir usando cubrebocas, consultar al médico, informarse bien, no sólo basarse en lo que publican en las redes sociales, que es lo que hace la juventud, y la verdad hay que cuidarnos, porque a una persona no puede importarle ir de fiesta, pero el problema es que vas a infectar a alguien mayor, un familiar y no vive para contarla, e imagínate vivir con eso en tu consciencia y si te 'vale madre', imagínate andar por la vida contagiando gente y que por tu culpa la gente pierde su vida", opina. "Ahorita en las redes sociales todos pueden tener su opinión y opinar sobre lo que quiera, pero no todo es cierto", replica René Martínez baterista de la banda. También Ricky, como es conocido el cantante, aclara sobre el malentendido que surgió en redes sociales, aquélla vez que informó que ya se había vacunado, cuando en México aún no había vacunas, lo que ocasionó críticas por algunos 'haters', a quienes respondió que lo había hecho porque "tenía influencias". "Mira a mí me da risa, las redes sociales para mi es diversión, si un reportero, alguien serio me hubiera preguntado (sobre la vacuna) obviamente le hubiera respondido diferente, le hubiera dicho las cosas tal y como es, pero cuando una persona se esconde y da un nombre falso y te está tirando y preguntando de una manera también 'castrante', entonces yo respondí de una manera también como medio sarcástica y de ahí que se hizo viral, pero en ningún momento esa fue mi intención. "¿Cómo le hice para vacunarme?, les digo ahora que no fue por palancas, fue simplemente porque como ahorita, todos se pueden vacunar, en ese momento apenas empezaba y no había mucha información, pero como ahora todos lo pueden hacer, yo me vacuné y punto", puntualiza. Por el momento la banda se encuentra promocionando su más reciente sencillo "Jamás te soltaré", el cual ya estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo 30 de julio, mismo día en el que se presentará en un concierto en formato de palcos, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste