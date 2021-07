Eiza González se convierte en el primer rostro latino de Bvlgari

Fue la propia Eiza quien dio a conocer la noticia a través de su Instagram: "Feliz de anunciar que me uno a la familia de @bulgari! Me siento increíblemente agradecida de ser la primera latina en ser embajadora en Norteamérica".

Bvlgari is proud to welcome actor and singer @eizamusica into the family as Brand Ambassador. Debuting in style, Eiza wears the Bvlgari Magnifica Serpenti Crescendo High Jewelry necklace. #Bvlgari #BvlgariJewelry #BvlgariHighJewelry #SerpentiHighJewelry #BvlgariMagnifica pic.twitter.com/jM3EpUYajV