'Se hacen tontos en Conagua', acusa el dirigente de la Confederación Nacional Campesina

El dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Hipólito Pasillas Ortiz, consideró que "se hacen tontos en Conagua", en relación al tema de la vigilancia de los pozos y la detección de los irregulares ante la falta de inspectores para atender las denuncias que se presentan, cuando dijo que sí están pendientes de la cancelación de las vigencias de las norias en el sector rural.

"Se hacen tontos en Conagua, porque ellos tienen todos los elementos y lo conocen desde hace muchos años, que no digan que no, que desconocen, que no saben o que argumenten quién los cuida y quién los va a checar", dijo Pasillas.

"Ellos saben cómo está todo, porque no es posible que, mejor en unas norias del sector rural que no renuevan su vigencia, que es a 10 años, se los estén cancelando y ellos no se vayan a dar cuenta que se está abriendo un pozo, que de acuerdo a lo que es la ley está menos de 100 metros. Hay muchas irregularidades y hay mucha culpa o toda la culpa la tiene la Conagua porque no ha sabido hacer bien las cosas", expuso.

Sobre el tema del proyecto Agua Saludable para La Laguna, el cual asegura que la autoridad no ha tenido un acercamiento para conocerlo a detalle, consideró justos los reclamos que hicieron los ejidatarios del Módulo 03 San Jacinto - Jerusalén, que reúne a unos 15 ejidos, quienes exigieron el pasado lunes un encuentro con el titular de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, y amagaron con tomar la presa.

"Es justa, apoyamos (la medida) y ojalá y todos los campesinos, tanto de Coahuila como de Durango, nos unamos y hagamos lucha porque en una reunión reciente que tuvimos en la CNC decía una persona que 'palo dado ni Dios lo quita', yo creo que no, el Gobierno federal tiene que escuchar a los campesinos", dijo Pasillas.

Recordó que la política del presidente Andrés Manuel López Obrador está dirigida a los que menos tienen, y en este caso dijo, serían los ejidatarios los afectados y los que menos tendrán de concretarse el proyecto como se tiene contemplado.