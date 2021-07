La Tesorería de Lerdo continúa sin enviar informes financieros

El regidor panista Ángel Luna lamentó que la Comisión de Hacienda, de la cual forma parte, todavía no cuente con los estados financieros de abril, mayo y junio para su análisis, a pesar de estar en un periodo vacacional que les permitiría revisarlas a sus integrantes. También dijo que le resulta una falta grave el que quede asentado en el acta de Cabildo de la última sesión que fueron turnados dichos estados financieros cuando en la realidad esto no ocurrió y representa un acto simulado.

"Me parece que aquí están actuando muy mal. Primero porque el secretario del Ayuntamiento, Dimas López, menciona en la última sesión textualmente que se turnaron estos estados financieros por parte del tesorero municipal a la Comisión de Hacienda cuando en realidad no es así. Lo que buscan, como siempre, es que las cuentas públicas de esos meses sean aprobadas al vapor, sin hacer una correcta revisión que es la obligación de la Comisión de Hacienda y de sus integrantes entre los que me incluyo", declaró Luna.

Comentó que lo anterior ocasionará que los miembros de la Comisión tengan acceso a los estados financieros hasta el mes de agosto por lo que no hay un interés de parte de las autoridades, dijo, de transparentar el manejo de las finanzas de esos meses.

ANTECEDENTE

Como se informó, en la sesión del 15 de julio el secretario del Ayuntamiento, José Dimas López Martínez, dio lectura a un oficio turnado a la Comisión de Hacienda, oficio enviado por el tesorero municipal, Juan Moreno Valero.

En dicho oficio -al que se dio lectura ante el pleno del Cabildo- el tesorero indica que se turna a la citada comisión: el estado de situación financiera, estado de actividades, analítico mensual de ingresos y egresos pero en realidad no se entregó esta información ni a la Comisión de Hacienda, quien a su vez tampoco contó con esta información para proporcionarla a los regidores integrantes de la misma.

A ninguno de los miembros de la Comisión de Hacienda les ha sido proporcionada la información de las finanzas públicas para su análisis por parte de la síndica municipal y presidenta de la Comisión de Hacienda, Jaqueline del Río. En esa misma sesión, la del 15 de julio, el Cabildo se autorizó vacaciones reanudando actividades hasta agosto.

Facultades y obligaciones

Según la Ley Orgánica, en su carácter de representantes de la comunidad los regidores tienen entre sus facultades y obligaciones:

*Desempeñar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento e informar con la periodicidad que se le señale sobre las gestiones realizadas.

*Vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones que establecen las leyes, planes y programas establecidos.

*Informarse del estado financiero y patrimonial del municipio y de la situación en general del Ayuntamiento.