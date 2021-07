Será una gran guerra, advierte Rodríguez

l púgil mexicano Marcos "El Mudo" Rodríguez arribó a la Ciudad de México para lo que será su pelea de mañana ante el venezolano Erick "Masacre" León por el Campeonato Continental de las Américas de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés).

"He podido ver que es un rival muy fuerte, lleva gran rango de nocauts pero venimos preparados para dar lo mejor y va a ser una guerra arriba del ring", señaló el michoacano.

Apenas piso la capital y mencionó que "ha sido una etapa muy dura para mucha gente, esta pandemia, pero estamos bien, estamos preparados y con todo".

"Vamos contra un venezolano, vamos ya representando a lo que es México, tenemos que lograr que ese cinturón se quede aquí en México", agregó.

Rodríguez (10-3, 8 KO's) va por su primer título regional ante un rival de mucho poder de puños como León (14-1-1, 13 KO's).

Y si de poder de puños de trata, el mexicano no se queda atrás, "han sido ya dos nocauts que hemos dado aquí en la Ciudad de México y a dar lo mejor", y reitera, "viendo al rival creo que va a terminar por la vía corta".

A diferencia de su rival León, Marcos no tuvo la posibilidad de representar a su país a nivel olímpico, "en algún momento me nombraron, pero al final ya no me llamaron, fue un sueño también el poder representar a México en unos Juegos Olímpicos, no se logró pero ahora lo hacemos como profesional".