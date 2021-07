Bomberos llaman a extremar precauciones durante el periodo vacacional en San Pedro

Durante la temporada vacacional suelen incrementarse los riesgos de incendios en domicilios particulares, por lo que el Departamento de Bomberos del municipio de San Pedro de las Colonias recomienda extremar los cuidados para evitar ese tipo de percances que pudieran resultar muy peligrosos.

La comandante del Cuerpo de Bomberos, Gloria Mariana Favela Reyes, mencionó que durante estas fechas vacacionales crece el índice de accidentes e incendios en los hogares, sobre todo porque los menores de edad se encuentran ansiosos e inquietos por no tener alguna actividad que realizar.

Señaló que es importante que, en caso de salir de vacaciones, es necesario revisar las instalaciones eléctricas, que no tengan sobrecargas en la línea eléctrica, toda vez que se puede provocar un corto circuito.

Aquellas familias que tienen niños, deben permanecer muy atentos siempre y no dejarles objetos a su alcance como medicamentos, cerillos, tijeras, cuchillos con los que se pudieran causar algunas lesiones.

Entre las recomendaciones que se otorgan por parte de Bomberos se tienen:

No sobrecargar las extensiones con aparatos eléctricos, no dejar los teléfonos celulares conectados sobre la cama y no dejar veladoras encendidas, menos en las noches.

En caso de salir de casa a vacacionar, hay que dejar los tanques de gas cerrados, bajar las pastillas de la energía eléctrica para evitar algún corto circuito que pudiera provocar un incendio.

Favela Reyes explicó al final que en caso de que se dé un incendio, es importante dar aviso de inmediato al Departamento de Bomberos a los teléfonos 872 772 00 40 y 872 772 35 65 para acudir de inmediato.

Prevención

Emiten recomendaciones:

*El Departamento de Bomberos sugiere algunas medidas preventivas.

*El objetivo principal es evitar los incendios en esta temporada vacacional.

*Hay que mantenerse vigilantes con los menores de edad.

*Es muy importante no sobrecargar los enchufes de la energía eléctrica.