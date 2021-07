Médicos brindan atención a siete jóvenes tras la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en Matamoros

Siete personas jóvenes fueron atendidos por los médicos durante el proceso de la vacuna, pero ninguno fue por reacción al biológico, sino por temor y estrés al momento de recibir la vacuna.

Una joven de 19 años recibió su vacuna en la sede de la cancha deportiva ubicada atrás de la Presidencia Municipal de Matamoros y a los cinco minutos comenzó a sentirse mal, se puso pálida y hubo necesidad de que fuese atendida por Leonel Castellanos Echeverría, director de Salud Municipal, quien de forma voluntaria acude para coadyuvar en las labores.

Pocos minutos después, otra mujer de 35 años también dijo sentirse mal y fue atendida por el médico del Insabi comisionado en esa sede de vacunación, aunque se dijo que la mujer es hipertensa y fue por la impresión de recibir su vacuna.

Otras personas jóvenes también manifestaron sentirse mal y recibieron la atención médica del personal asignado a los puntos de vacunación, pero se aclaró que ninguno fue por la reacción al biológico, sino más que nada al temor al ver la jeringa.

El director de Salud Municipal explicó que los jóvenes, a comparación de los adultos mayores, no están acostumbrados a una vacuna, pues a edades tempranas no tienen ningún padecimiento y en años no han recibido vacunas, lo que podría ser la causa.

Unos incluso tienen miedo cuando se va llegando su turno y se sugestionan, de tal manera que al recibir el biológico, se sienten mal, pero solo es algo pasajero.

De hecho, nadie requirió atención en el hospital, pues el personal médico les tomaba la presión y los tranquilizaba al explicarles que no tenían nada que les afectara su salud.

Hay videos circulando en las redes sociales de jóvenes que se resisten al momento de ser vacunados y de otros que incluso gritan.