Obra del Simas Torreón, riesgo para conductores de la zona sur

A centímetros de hoyos de gran profundidad, en medio de nubes de polvo y sin señalamiento alguno de parte de las autoridades, es como deben circular los vehículos en el cruce del bulevar de la Libertad y la carretera Torreón-Matamoros. Se trata de uno de los principales accesos a colonias de la zona sur de Torreón y que desde hace meses luce ocupado por una obra de mejora en el drenaje sanitario de parte del Simas Torreón.

Los trabajos, que a veces pasan días sin registrar actividad alguna de trabajadores o maquinaria, han derivado en el cierre de prácticamente todo un tramo en el sentido de norte a sur en el bulevar de la Libertad, lo que provoca que quienes circulan desde la carretera Torreón Matamoros deban encontrarse en sentido contrario con quienes vienen desde el sur y en una sola línea de vehículos, a veces a grandes velocidades y con la presencia constante de peatones que buscan tomar la parada de camión en el estacionamiento de un centro comercial cercano.

Además de algunas piedras y montones de tierra, no existe prácticamente ningún señalamiento o artículo que pueda orientar a los conductores sobre las rúas alternas, las desviaciones o las opciones que tienen para ingresar al sector de Los Profesionistas, fraccionamiento Latinoamericano y Campo Nuevo Zaragoza, entre otros; únicamente queda seguir la fila de vehículos entre el polvo y evitar impactarse con otras unidades, o bien, evitar caer en las zanjas que ahí se encuentran.

Consultadas por El Siglo de Torreón, fuentes del Simas informaron que se trata de obras de mejora en la red de drenaje sanitario, aunque no se tiene una fecha específica, se busca tenerlas listas y operacionales en las próximas semanas; no obstante, no se informó nada al respecto sobre la falta de señalética o los elementos de seguridad vial para prevenir alguna tragedia.

Respecto a la situación se consultó a los automovilistas que pasaron por el lugar durante la mañana de ayer, refirieron sentirse con riesgo de sufrir, desde una ponchadura de llanta, hasta alguna caída en los hoyos que se encuentran abiertos y sin elementos de separación del área de circulación.

"Está muy peligroso, aquí se hace una sola fila para entrar y otra para salir, pero hay gente que viene metiéndose y se hacen las dos filas, es sentido contrario, pero ahí está la obra esa que no avanza, ni acaban, ni dejan que uno pase seguro por aquí", reclamó Javier Martínez, taxista.

En otros casos incluso los peatones señalaron que "tenemos que rodear ahí, porque está todo lleno de tierra, luego los carros no dejan pasar, está muy mal que dejen así".