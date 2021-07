El director de la Policía de Torreón pondrá énfasis en capacitar a elementos

El director de la Policía de Torreón, Manuel José Pineda Rangel, afirmó que durante los últimos meses de la presente administración pondrá énfasis en las capacitaciones para contar con una corporación confiable y que pueda brindar la mayor certeza posible a la población.

Pineda se refirió a los más recientes resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la cual al menos un 60 por ciento de los hogares en La Laguna tienen una persona que se considera víctima de corrupción.

Señaló que se trata de una de las directrices de su labor frente a la DSPM en estos meses restantes del año, por lo que pidió un voto de confianza a la población de Torreón en su labor al respecto.

"Sí los vi (los resultados), vamos a trabajar en ello, tenemos capacitaciones dentro de la corporación donde se les comunicará o se les hará saber a los elementos que no caigan en este tipo de delitos, estamos trabajando en ello", declaró.

TAMBIÉN LEE: El pleno del Cabildo de Torreón toma protesta a nuevo jefe de la DSPM

Además destacó el papel de la ciudadanía para no ser parte de los actos de corrupción, no solamente omitiendo realizar las denuncias correspondientes por las posibles malas prácticas de los elementos, sino no siendo parte de las mismas al ofrecer sobornos u incurrir en situaciones que no se contemplan dentro de la ley.

"El ciudadano normalmente, para no hacer el trámite o en su momento no ser puesto a disposición, ofrece alguna cantidad u ofrece algo a cambio... El mensaje es que el ciudadano se mantenga dentro de los lineamientos, que no cometa algún delito o que no cometa alguna falta administrativa y lo que me corresponde a mí es trabajar con los elementos para que también no caigan en ese tipo de hechos", apuntó.

VER MÁS: El Consejo de Seguridad respalda al nuevo director de la Policía de Torreón

El funcionario recordó que dentro de la corporación existen las áreas necesarias para recibir cualquier queja ciudadana sobre presuntos casos de corrupción de parte de los agentes, quienes, en caso de resultar efectivamente responsables, son procesados de acuerdo a la normativa existente dentro de la administración municipal y a nivel estatal.

REVISIÓN A CASOS DE PRESUNTA CORRUPCIÓN

En ese sentido, Pineda Rangel invitó a la ciudadanía a mantenerse al pendiente e involucrarse en las acciones preventivas, observando no solamente el accionar de los elementos, sino participando en la red de vigilancia vecinal y en el mantenimiento del espacio público en general. "Tenemos un área de quejas, en la cual si ustedes son víctimas de alguna extorsión o víctimas de que algún oficial haya cometido un delito en contra suya, pueden acudir a las instalaciones de Seguridad Pública y ahí poner su queja… En su momento de parte interna se canaliza al área de Asuntos Internos y de ahí vamos viendo la sanción, incluso darlos de baja", advirtió el jefe policiaco.

Seguridad

Exponen plan para lo que resta de la administración municipal.

*Jefe de la DSPM promete seguimiento a capacitaciones, talleres y sanción a los elementos que incurran en malas prácticas.

*Señala que se busca revertir los datos de la más reciente Encuesta de Seguridad Pública Urbana del Inegi; se señala que 60 por ciento de laguneros se han sentido víctimas de corrupción.

*Los posibles casos de corrupción se atienden directamente en la oficina de Asuntos Internos de la DSPM de Torreón.