Ficmonterrey revela filmes para su competencia internacional

El Festival Internacional de Cine de Monterrey (ficmonterrey), reveló las películas de carácter internacional que estarán compitiendo en su edición 2021, la cual re realizará del 16 al 29 de agosto, a través de las plataformas Cinépolis Klic y FilminLatino.

La selección oficial está conformada por por 10 largometrajes (5 documentales y 5 de ficción) y 22 cortometrajes (8 de animación, 4 documentales y 10 ficciones).

Se dio a conocer que en la convocatoria de este año se recibió un total de 2 mil 306 películas entre largometrajes y cortometrajes de 90 países distintos. Entre estas naciones destacan España, Estados Unidos, Francia, Chile, Alemania, Brasil, Canadá y México.

La Selección Oficial de Largometrajes Internacionales Documental en Competencia dentro del ficmonterrey 2021 está conformada por: Biabu Chupea: Un grito en el silencio, de Priscila Padilla (Colombia); El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco (España); Rain In Her Eyes, de Ron Omer (Israel); The Most Beautiful Boy in the World, de Kristina Lindström y Kristian Petri (Suecia), y Who We Were, de Marc Bauder (Alemania).

Mientras que la categoría de Ficción es integrada por Feast, de Tim Leyendekker (Países Bajos); Gagarine, de Fanny Liatard y Jérémy Trouilh (Francia); La Verónica, de Leonardo Medel (Chile); Our Father, de Claudio Noce (Italia), y As Mortes, de Cristóbal Arteaga Rozas (España).

Dentro de los Cortometrajes Internacionales, en la categoría de Animación están: Bosquecito, de Paulina Muratore (Argentina); El Intronauta, de José Arboleda (Colombia); Jeijay, de Petra Stipetic, Maren Wiese (Alemania); Migrants, de Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte y Zoé Devise (Francia); Mofiala, de Boris Kpadenou (Francia); Mondo Domino, de Suki (Francia); Solitaire, de Edoardo Natoli (Italia), y To the Last Drop, de Simon Schnellmann (Alemania).

Por su parte la categoría Documental la conforman: Centella, de Claudia Claremi (Cuba); Letters from Silivri, de Adrián Figueroa (Alemania, Turquía); Locked Out, de Julien Goudichaud (Francia), y There's a Woman, de Gustavo Silva (Portugal).

Finalmente, la categoría de Ficción cuenta con un total de 10 cortometrajes: A Bronx Story, de Bell Soto y Gabriel Peña (Estados Unidos, Perú); Can you love me most?, de Feisal Azizuddin (Malasia); Entre Sonhos, de Joaquim Pavão (Portugal); Fireflies, de Léo Bittencourt (Brasil), y God's Daughter Dances, de Sungbin Byun (Corea).

La lista es completada por los filmes Squish, de Xavier Seron (Bélgica); The Heavens, de Manuel Marini (Italia); What We Don’t Know About Mariam, de Morad Mostafa (Egipto); You’re dead Helen, de Michiel Blanchart (Francia, Bélgica), y Your Kid, de Nelson Foix (Francia).

Todas estas películas compiten por el Cabrito de Plata. La ceremonia de premiación se realizará el sábado 28 de agosto y será transmitida por las redes sociales del festival.