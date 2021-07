Torreón a la expectativa de nuevas etapas de vacunación antiCOVID

El Ayuntamiento de Torreón se encuentra a la expectativa de que la oficina del Bienestar en Torreón solicite el apoyo correspondiente a la siguiente jornada de aplicación de vacunas antiCOVID para la población del municipio, en ese sentido se trata de quienes tienen de los 30 a los 39 años de edad en primera dosis, así como para rezagados de otros grupos de mayor edad.

Así lo informó hoy miércoles el titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara Galván, quien detalló que se tiene la expectativa oficial de que la solicitud de apoyo de parte de la oficina federal a cargo de la vacunación se haga antes de que concluya este mes de julio, de forma que se pueda avanzar con mayor agilidad en la cobertura sanitaria contra la pandemia del COVID-19 a nivel local.

“Esperemos que haya respuesta este mismo mes, vuelvo a insistir, han estado muy atentas las autoridades federales en ese sentido, hemos estado coordinados con ellos y con el estado para pues, respaldarlos y apoyarlos en todo lo que han solicitado”.

Lara Galván además pidió a la población que, mientras se tiene un mayor avance en el programa de vacunación a nivel nacional, se deben de seguir extremando precauciones en términos de evitar nuevos contagios del COVID-19, especialmente entre quienes aún no reciben ninguna dosis, esto al margen de que a nivel local no se tengan aún altos niveles de hospitalización.

“Ahorita ha habido un aumento en casos de contagio, afortunadamente aquí en lo que se refiere a Torreón, si bien es cierto han aumentado, se han mantenido en un nivel relativamente estable en cuanto a la hospitalización, eso no quiere decir que no sigamos muy atentos a que no vaya aumentar esto… Lamentablemente se presentan decesos con motivo del COVID, pero no los números que vimos al final del año pasado”.