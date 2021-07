Sin reparar daños en Memorial de Desaparecidos en Torreón

Han transcurrido veinte días de que fue vandalizado y todavía no se ha podido reparar el vidrio que resguardaba dos piedras quemadas que forman parte del Memorial dedicado a más de dos mil personas desaparecidos de Coahuila y que se ubica en la Alameda Zaragoza de Torreón.

Mientras se realiza la reposición, visitantes de este espacio público han depositado basura. Este miércoles se pudo observar que en el lugar donde estaban las piedras, había papeles, bolsas, popotes y vasos de plástico.

Como se recordará, a principios de este mes y por enésima vez, el Memorial fue vandalizado. Rompieron el vidrio que resguarda dos piedras quemadas que para las familias son los testigos mudos de lo que sucedió en los ejidos de Patrocinio, en San Pedro de las Colonias y en Estación Claudio, de Viesca. En ambos municipios, el colectivo reportó el hallazgo de cientos de fragmentos óseos.

El Memorial de Personas Desaparecidas fue inaugurado en 2017 pero desde antes había sufrido diversos daños.

La presidenta del Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (VIDA), Silvia Ortiz de Sánchez-Viesca dijo que en su momento, la Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento hizo el retiro de las piedras y las mantienen en resguardo. “Dijeron que iban a poner el vidrio pero no nos dijeron cuándo. Fui a ver y no puede ser posible que el compromiso que generó el Municipio de cambiarlo pues no se ha generado”, expuso.