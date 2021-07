Alexis Vega aparece en encuesta de la FIFA para elegir al jugador más 'impresionante' de Tokio 2020

Fue a través de la cuenta oficial de la FIFA en donde se publicó una encuesta para definir a quien es el jugador más impresionante de la Fase de Grupos, junto a Vega aparece Ahmed Hegazy de la Selección de Egipto, el japonés Takefusa Kubo y el brasileño Richarlison.

Hasta las 4:00 horas de la tarde de este miércoles, Alexis lleva la ventaja con un 33.5 % de los votos, la encuesta estaba programa para durar 12 horas,de la que al momento van 7, por lo que los resultados se darán a conocer esta noche.

México consiguió clasificar a los Cuartos de Final de Tokio 2020, en donde se enfrentarán a Corea del Sur, lo que podría ser una oportunidad para que Alexis Vega sume más goles, y el Tricolor regrese a México con una medalla olímpica.

Which of these players was more impressive in the group stage?