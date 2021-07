Leon Bridges presenta el disco Gold-Diggers Sound

El artista y compositor de R&B ganador de un Grammy, Leon Bridges, ha lanzado su tercer álbum Gold-Diggers Sound. Es su más seguro, íntimo y sensual trabajo hasta la fecha y fue nombrado “Critics Pick” por The New York Times.

Un disco de R&B moderno que tiene toques de soul y psicodelia, que se mantiene dentro de los orígenes de Leon y sus lanzamientos más recientes, Gold-Diggers Sound presenta 12 pistas que incluyen temas lanzados anteriormente Motorbike, Why Don’t You Touch Me y Sweeter, que actuó en la Convención Nacional Demócrata.

Gold-Diggers Sound nace de largas noches en el complejo del mismo nombre en Los Ángeles. El álbum celebra la experiencia inmersiva de Leon de crear música en el mismo espacio en el que vivió, trabajó y bebió durante dos años.

Lo que comenzó como sesiones de improvisación nocturnas durante toda la noche en las que Leon y sus compañeros músicos simplemente podían vibrar y soltarse de las multitudes, las cámaras y los horarios estructurados del estudio, rápidamente comenzó a formarse en lo que él se dio cuenta que era su nuevo material.

Junto al álbum, Leon también lanzó un cortometraje de 20 minutos que celebra la música, Blackness, Texas y su herencia sureña. Dirigido por el director de fotografía nominado al Premio de la Academia Bradford Young (Selma, Solo: A Star Wars Story and Arrival), el clip está disponible exclusivamente en Apple Music con el disco.