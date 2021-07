La mitad del alumbrado de Gómez Palacio no cuenta con medidor; desde hace más de un año se notificó a la alcaldesa

Aunque desde el inicio de la administración municipal se informó a las autoridades de Gómez Palacio que la mitad del alumbrado público no contaba medición, no se ha atendido el problema, que ya afecta a la gran mayoría de las luminarias en esta ciudad, señaló Julio César Rivas Govea, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y Electrónicos (CIMEE).

Explicó que desde hace más de un año y medio que se notificó a la alcaldesa, Marina Vitela Rodríguez, que arriba del 50 por ciento del alumbrado público de Gómez Palacio no cuenta con medición, por lo que no es posible cuantificar el ahorro de energía que se pudiera registrar en este municipio.

"Hizo caso omiso, simplemente no le importó, el problema no es solamente ese 50 por ciento, ahorita ya es cerca del 90 por ciento del sistema eléctrico de alumbrado público que está sin medición, no tienen medidores, entonces, ¿cómo es posible que quiera manifestar un ahorro con esas condiciones?", expresó.

El especialista dijo que los sistemas deben ser automatizados pero en Gómez Palacio los controles están totalmente dañados, por lo que cuestionó cuándo se dará la modernización y cuándo se mejorarán los sistemas de control de alumbrado.

"Un sistema de alumbrado que cuente con una automatización, un control que prenda y apague a las horas adecuadas, y que cuente con un sistema de medición, es con lo que se va a poder manifestar, de parte de la alcaldesa, si hay o no hay un ahorro en la energía eléctrica, porque actualmente tienen un sistema que se queda prendido, hay áreas que están día y noche prendidas, no hay un control de arranque y paro de las luminarias, no hay medidores, no se está midiendo nada", comentó.

Rivas Govea dijo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por su parte, tiene programas para perseguir a las empresas y negocios pequeños que se "roban" la energía, es decir, que están "colgados" de los cables, lo que nombran ilícitos.

"Entonces, preguntaría, ¿aquí no hay ilícito? más de 200 sistemas de medición directos, ¿no es un ilícito? ¿aquí cómo trabaja la Comisión? ¿hay un acuerdo? ¿se paga lo que quieren? ¿se cobran lo que quieren? tiene que revisarse porque los afectados, a fin de cuentas, somos la ciudadanía, nosotros somos los que pagamos ese dinero que se destina al alumbrado público", expuso.