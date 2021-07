'Se hacen tontos en Conagua', denuncia dirigente de la CNC en Gómez Palacio en relación a la vigilancia de los pozos

“Se hacen todos en Conagua”, declaró el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Hipólito Pastillas Ortiz, en relación al tema de la vigilancia de los pozos y la detección de los irregulares ante de la falta de inspectores para atender las denuncias que se presentan, cuando dijo sí están pendientes de la cancelación de las vigencias de las norias en el sector rural.

“Se hacen tontos en Conagua (Comisión Nacional del Agua), porque tienen ellos todos los elementos y lo conocen desde hace muchos años, que no digan que no, que desconoce, que no saben o que argumenten quién los cuiden y quién los vaya a checar”, dijo Pasillas.

Y comentó, “ellos saben cómo está todo, porque no es posible de que si mejor en unas norias del sector rural que no renuevan su vigencia que es a diez años, se los estén cancelando y ellos no se vayan a dar cuenta que se está abriendo un pozo que de acuerdo a lo que es la ley está menos de 100 metros, hay muchas irregularidades, y hay mucha culpa o toda la culpa la tiene la Conagua porque no ha sabido hacer bien las cosas”.

En el tema del proyecto de Agua Saludable para La Laguna, el cual asegura no han tenido un acercamiento la autoridad para conocerlo a detalle, consideró justos los reclamos que hicieran los ejidatarios del Módulo 03 San Jacinto – Jerusalén, que reúne a unos 15 ejidos, quienes exigieron el pasado lunes un encuentro con el titular de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, y amagaron con tomar la presa.

“Es justa, apoyamos (la medida) y ojalá y todos los campesinos tanto de Coahuila como de Durango nos unamos y hagamos lucha porque en una reunión reciente que tuvimos en la CNC, decía una persona que ‘palo dado ni Dios lo quita’, yo creo que no, el gobierno Federal tiene que escuchar a los campesinos”, dijo Pasillas.

Recordó que la política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está dirigida a los que menos tienen, y en este caso dijo, serían los ejidatarios los afectados y los que menos tendrán de concretarse el proyecto como se tiene contemplado.

“Ya lo hemos repetido en varias ocasiones que el proyecto en sí es bueno, pero la CNC su postura es que no sea a través de la presa, que se potabilicen mejor unos pozos agrícolas porque el problema no se va a terminar ahí con la potabilizadora de la presa. Se siguen sobreexplotando los mantos acuíferos, porque esto ha sido histórico, se siguen abriendo más pozos y se sigue sobre explotando, entonces nosotros pedimos que mejor si los grandes estableros, los lechos, los ganaderos tienen intención de donar agua para lo de la potabilizadora, mejor que potabilicen algunos pozos y con eso se termina los problemas de escases en La Laguna”.

Insistió en que esta propuesta no se ha presentado a la autoridad federal, puesto que no se ha dado ese acercamiento. Adelanta que los productores del sector rural están en riesgo de desaparecer.