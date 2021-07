The Killers, Santana y Springsteen encabezan 'megaconcierto' para vacunados en Nueva York

Andrea Bocelli, Kane Brown, LL COOL J, Elvis Costello, Earth, Wind & Fire, Wyclef Jean, Journey, Polo G, Barry Manilow, The Killers, Bruce Springsteen, Santana y la Orquesta Filarmónica de Nueva York formarán parte del 'megaconcierto' que durará dos horas y que se llevará a cabo en la explanada de Central Park.

El concierto será exclusivamente para personas que ya se encuentran vacunadas contra el COVID-19, por lo que el uso de cubrebocas no será obligatorio.

New York City is back! Join us in for We Love NYC: The Homecoming Concert at the Great Lawn in Central Park on Saturday, August 21st. Tickets available Monday, August 2nd at 10am ET here: https://t.co/XiaM0hu80z #WeLoveNYC pic.twitter.com/gHwjikHHHP