Abuso sexual por parte de Larry Nassar estaría detrás de retiro de Simone Biles

Por medio de Twitter, la gimnasta estadounidense Simone Biles compartió un mensaje donde se asegura que parte de su retiro de la selección en Tokio 2020 se debe al trauma que vive después de haber sufrido abuso sexual por parte del entrenador Larry Nassar.

"Me frustra ver comentarios que aseguran que Simone no tiene fortaleza mental y renuncia a su equipo. Estamos hablando de la misma chica que fue abusada por el médico de su equipo durante su infancia y adolescencia. Ganó el campeonato de 'All-Around' mientras experimentaba piedras en los riñones, pasó por un año extra de entrenamientos por la pandemia. Agregó dificultad a sus rutinas que los jueces no sabían cómo calificar sus habilidades porque estaba muy avanzada para su edad. Todo esto mientras mantenía sus responsabilidades para cumplir con la aprobación de los medios, de sus relaciones personales, etc y además, de algunas personas que todavía dicen que "Simone Biles es débil", escribió el usuario Brandon Marino.

El largo mensaje de Brando fue replicado por la propia gimnasta, quien este miércoles también renunció de la ronda individual en Tokio 2020.

Simone es una de las 150 atletas que sufrieron de abuso sexual por parte de Nassar, el médico de la selección nacional de Estados Unidos que duró 30 años en el cargo.

En 2019 Biles compartió que vivió pensamientos suicidas debido al trauma que le dejó ser víctima, asegurando que lo único que hacía era dormir lo cual era 'lo más cercano a la muerte'.

Luego de revelarse los casos de abuso sexual de Nassar, el exmédico fue sentenciado a 175 años en prisión, además de que en 2017 fue condenado a otros 60 años por posesión de pornografía infantil.