Sofía Castro habla sobre si Angélica Rivera vivió violencia por parte de EPN

Esta mañana para el programa Venga la Alegría, la actriz Sofía Castro fue cuestionada sobre lo que vivió su mamá Angélica Rivera durante su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto.

Las preguntas llegaron después de que a finales del 2020 Castro rompiera el silencio en entrevista con Karla Iberia Sánchez sobre la violencia de género que vivió por parte de una expareja, situación que preocupó a sus papás.

“Para mis papás fue muy difícil que yo estuviera viviendo una cosa así; y por eso quise hacerlo, y por eso quise levantar la voz. No me voy a quedar callada”, expresó durante esa entrevista.

Ante los cuestionamientos sobre el matrimonio de la 'Gaviota' y EPN, Sofía negó todas las acusaciones que surgieron después de su divorcio en 2019, expresando que 'para nada' hubo ese tipo de violencia entre la pareja.

“Para nada, no fue así, cero”, dijo antes de aclarar que a ella nunca le ha gustado hablar sobre las vidas personales de sus hermanas y papás.

“No me gusta hablar de la vida de mis hermanas ni la vida de mi mamá ni la de mi papá, porque no se me hace correcto, yo hablo por mí y por eso yo conté mi propia historia”, declaró.