Carlos Acevedo solo está enfocado en Santos Laguna

Los Guerreros del Santos Laguna continúan con su preparación a tope en Territorio Santos Modelo, de cara a lo que será su presentación en casa dentro del torneo Apertura 2021, ya que el próximo domingo serán anfitriones de los actuales campeones: la Máquina Celeste del Cruz Azul.

Los dirigidos por el uruguayo Guillermo Almada sostuvieron ayer un entrenamiento matutino en su cuartel general, el TSM, donde esta mañana harán lo propio, ya comenzando a definir la táctica a utilizar ante los Celestes.

SELECCIÓN MEXICANA

Cuestionado respecto al esperado llamado a la Selección Mexicana, donde muchos aficionados esperaban verlo durante el actual verano, el arquero Carlos Acevedo respondió tranquilo: "hace falta jugar, seguir demostrando las cualidades que tengo. Hoy me enfoco en mi equipo, en Santos, en ganar cada fin de semana. Y también le doy mucho mérito a la defensa, no solamente es Carlos Acevedo allá atrás, es un trabajo colectivo que queremos seguir puliendo para recibir menos goles, para ser una de las mejores defensivas y solamente con trabajo y con esfuerzo lo vamos a mejorar. Tengo que seguir trabajando, mejorando y puliendo algún defecto que pudiera tener con Guillermo (Almada), con Nicolás (Navarro). Tengo que estar listo por si llega ese llamado".

Aunque pudiera pensarse que este duelo encarna una posible "revancha" de la final acontecida en el anterior torneo, los futbolistas albiverdes son conscientes de que se trata de una instancia completamente diferente, en la que están en disputa tres puntos, pero no se compara al título que se peleó hace poco más de dos meses.

RESPETO AL CAMPEÓN

Santos no se siente favorito de cara a este partido, a pesar de que los Guerreros iniciaron con una sólida victoria en la cancha del Necaxa y de que Cruz Azul perdió en su propia casa ante Mazatlán, además de las ausencias que prevalecen en la plantilla capitalina. Todos son aspectos que cuentan, pero no que propicien un exceso de confianza por parte de los laguneros, así lo aseguró Acevedo: "Nunca nos hemos sentido favoritos en ningún partido. Sabemos que tenemos la obligación como locales de ganar, de darle alegría a la afición, de demostrar que Santos está para cosas grandes y lo tenemos que demostrar el domingo. No considero que seamos favoritos, porque Cruz Azul es el campeón. Estamos en casa, hay que demostrarlo con hechos".

"Iniciamos con el pie derecho. Nos quitamos una lona de jugar de vista, considero que lo que hicimos en la pretemporada fue un trabajo muy fuerte físicamente hablando. Todos sabemos que Santos es un equipo al que le gusta presionar y ser muy intensos en cada uno de sus partidos. Nos vimos muy bien en el tema físico, en la presión y eso fue clave además de la contundencia. Tenemos la vara muy alta por lo que hicimos el torneo anterior, quiero jugar una Liguilla y volver a ese ambiente de finales. Pelear el campeonato con el club", abundó el lagunero.

La presentación en casa y ante sus aficionados, motiva a Carlos y a sus compañeros, quienes buscarán defender su terreno y cosechar todos los puntos en disputa: "el torneo anterior lo demostramos, tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos en casa. Ir a cualquier estadio de visita a buscar arañar cualquier punto. Hicimos un gran papel el viernes y tenemos que refrendarlo el domingo ante Cruz Azul", sentenció.

TEMA FÍSICO

Para el actual capitán albiverde, el aspecto físico ya es algo que resalta en los Guerreros, aunque admite que aún no están al máximo de su rendimiento: "van pasando los días y el cuerpo se va adaptando y va mejorando en esos aspectos físicos. La realidad es que durante la pretemporada, todos estuvimos cansados físicamente. Conforme pasan los días, vamos dejando las piernas duras y nos vamos soltando. La pretemporada fue muy complicada, el hacer tres o cuatro sesiones diarias, fue algo complicado. Esperamos el domingo estar mucho mejor para que la afición se divierta y la Comarca Lagunera tenga un buen domingo".

Respecto a la reaparición del volante uruguayo Brian Lozano, el cancerbero santista se dijo agradecido de poder contar nuevamente con su talento y con su liderazgo: "yo creo que yo soy el más contento de poder tener a Brian Lozano en la cancha, no solamente por lo que representa como jugador. Me ha apoyado en lo largo de mi carrera, nos hace más fuertes. Ya con el plantel completo, Santos tiene un gran plantel para poder competir por grandes cosas", advirtió.

4 ATAJADAS tuvo Carlos Acevedo en el debut de los Guerreros frente a Rayos de Necaxa.