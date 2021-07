El secretario de la Sección 38 del SNTE en Coahuila reconoce deficiencias en clínicas del Magisterio

El secretario de la Sección 38 del SNTE en Coahuila, Xicoténcatl de la Cruz García, reconoció deficiencias en las clínicas del Magisterio aunque asegura que esta situación no es exclusiva de ellos pues también se presenta en el ISSSTE y Seguro Social. Dijo que a corto plazo y para resolver las carencias en infraestructura y surtir a las unidades de salud de medicamentos, han solicitado el apoyo del Gobierno de Coahuila.

"Es un problema que daña a la nación, el problema de la Seguridad Social no solo es de la Sección 38, sí tenemos deficiencias, hay muchas deficiencias, pero hay muchos motivos, hay muchas causas". Una de ellas, dijo, es el crecimiento de la población afiliada (y sus beneficiarios) que actualmente alcanza alrededor de 50 mil personas.

"Son los mismos recursos, son las mismas personas, a veces alguna mala planeación que se hizo en algún momento en cuestión de no ver a futuro. Esto nos trajo algunas consecuencias, el problema de las clínicas y las medicinas y todo eso, es un problema monetario, estamos hablando de muchos millones de pesos", expresó.

Pese a que desde hace años son constantes las quejas de trabajadores de la educación por la falta de medicamentos, el líder sindical dijo que "voy a ser muy sincero, el gobernador (Miguel Riquelme) ha estado muy al pendiente, no nos faltan los medicamentos principales que son de las enfermedades crónico degenerativas, de esto estamos muy al pendiente. Hemos hecho muchos convenios con él, año con año, para que le pueda inyectar un poquito más de dinero".

De la Cruz García dijo que otro problema es el de Pensiones. "Para que un pensionado cobre mes con mes lo que le corresponde sin ningún problema debe tener por lo menos seis activos, llegamos a estar en un momento hace algunos años en diez activos por cada pensionado y era la bonanza de pensiones, ahorita estamos casi a uno por uno, entonces la crisis está grande. Sin embargo, el Gobierno del estado año con año le mete más de 700 millones de pesos extras de las aportaciones para que los pensionados puedan cobrar".

Acusó que en los plantones que se han realizado en Saltillo "la minoría de ese grupo son compañeros que ganan mucho dinero, son compañeros que se jubilaron con plazas de homologados, compañeros que dejaron de aportar, que dejaron de ser solidarios con nosotros. El resto son de la UAdeC y de la Narro, nosotros cargamos con ellos porque las universidad en un momento decidieron todos sus nuevos ingresos meterlos al Seguro Social, entonces nos dejan todos los viejos, se llevan todos los nuevos y ya no aportan los nuevos. La Narro debe muchos millones de pesos al servicio médico porque no aporta lo que debe ser por cada compañero y si ustedes se fijan, es una coalición que está integrada por la UAAAN, la Narro, y algunos compañeros de la Sección 38 jubilados, son compañeros que en su momento gozaron de los beneficios de las instituciones de seguridad y ahora resulta que ya no quieren aportar".

Finalizó diciendo que el garante de las universidades son los rectores por lo que son ellos quienes tienen que responder por ellos.