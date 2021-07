'La Laguna es un ejemplo de trabajo y esfuerzo', dice Jorge Muñiz

Gracias a su carrera, Jorge Muñiz ha visitado el interior del país cientos de veces, sin embargo, es en La Laguna donde se ha sentido muy bien, y es que además admira la región por la forma en la que ha salido adelante.

"La Laguna es un ejemplo de trabajo y esfuerzo. Ustedes levantaron con mucho trabajo una de las zonas más difíciles que hay en la república mexicana.

"A la Comarca le deben poner una estrella de oro porque lo que han hecho ustedes es increíble. Levantaron una zona desértica, sacaron agua de donde no había, de verdad es de aplaudirles lo que han hecho", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"El Coque" añadió al respecto que espera reencontrarse pronto con los laguneros en alguna presentación virtual.

"Allá en La Laguna he cantado en bares, hoteles, aniversarios, palenques, parques, teatros o eventos masivos. He pedaleado mucho la Comarca desde hace más de 30 años. Me acuerdo que en 2019 di un concierto con Mocedades en el Teatro Nazas, que resultó increíble", contó entusiasmado.

Muñiz compartió que se encuentra muy contento porque este 29 de julio a las 18:30 horas por el canal Las Estrellas se le verá en el proyecto Esta historia me suena, dentro del capítulo "Sergio, el bailador".

"Me dieron en mi mero mole porque me encanta bailar. Me invitaron a ser parte de esta emisión; al inicio pensé que era un programa de drama, pero cuando leí el guion dije '¡Qué divertido!'.

"Me tocó un personaje que labora en una taquería, cuya pasión es el baile. Se enamora en el camino y eso le acarrea muchas cosas. Hago otro personaje, que es su hermano gemelo, y él es un sacerdote", relató.

El intérprete de La otra parte de ti celebró el éxito que ha tenido Esta historia me suena. La cuarta temporada comenzó este 26 de julio.

"Le ha ido muy bien. Esperamos que esta nueva entrega tenga una respuesta padre, tal y como ha ocurrido con las anteriores", sostuvo.

Para Jorge, ser parte de dicha emisión ha sido un verdadero reto, sobre todo porque lo suyo es la música, no la actuación.

"Agradezco que me inviten porque no soy actor, me invitan a un terreno que prácticamente desconozco. Pensé que los compañeros no me verían con buenos ojos, pero no fue así, me apoyaron en todo; el chiste es escuchar las órdenes del director".

"El Coque" aseguró que el jueves, cuando pase su programa, estará atento en sus redes sociales con el fin de ver qué le comentan sus seguidores al respecto.

"Es un horario muy familiar. Estoy seguro de que habrá televidentes de todas las edades. Voy a ver qué me escriben en redes, mientras no sean insultos, porque luego ya ven que las redes se prestan mucho para eso".

Por otro lado, el artista manifestó que recién ingresó al género del reguetón gracias a su hijo Axel.

"En estos tiempos de pandemia cualquier hoyo es trinchera. Está padrísima la rola. En la canción verán que yo no me salgo de mi rollo musical y es Axel el que se encarga del toque urbano en la melodía".

Jorge Muñiz lamentó que la pandemia haya lastimado tanto al medio del entretenimiento.

"Nos pegó duro a la industria musical, le hizo un boquete universal increíble. Somos afortunados los que tenemos un techo y una familia, pero hubo quienes no y se la han visto bien complicada porque los impuestos, la luz, el agua no se perdonaron jamás".