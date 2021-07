Biles cede ante presión en Juegos Olímpicos

Simone Biles es la gimnasta estadounidense campeona del mundo y campeona olímpica que con apenas 24 años de edad ya es considerada una leyenda de los Juegos Olímpicos por sus grandes actuaciones en Río 2016 que le valieron para ganar cuatro medallas de oro (por equipos, "all-around" individual, salto de caballo y ejercicios en piso), así como una de bronce en viga de equilibrio.

Sin embargo, la presión por la perfección en su reaparición en la justa deportiva más importante del planeta le ha ganado.

"Ya no confío tanto en mí misma. Tal vez sea por hacerme mayor. Hubo un par de días en los que todo el mundo te tuiteaba y sentías el peso del mundo. No somos solo atletas. Somos personas al fin y al cabo y a veces hay que dar un paso atrás", continuó", dijo luego de retirarse de la competición por equipos en estos Juegos que tienen como sede la ciudad de Tokio, Japón.

Mientras los seguidores de estas competencias esperan por ver a Biles como la primera gimnasta femenina en medio siglo en ganar títulos consecutivos en estas olimpiadas, ella se muestra vulnerable tras obtener la peor nota entre las integrantes de su selección en su salto de Amanar con giro y medio calificado en 13.766.

"Después de la actuación que hice, no quería seguir. Tengo que centrarme en mi salud mental. Creo que la salud mental está más presente en el deporte ahora mismo", dijo la gimnasta que entre su actual grupo, es la única víctima de Larry Nassar (médico del equipo nacional que durante mucho tiempo acosó sexualmente a cientos de atletas femeninas) que participará en Tokio y ha hablado públicamente su experiencia.

GANA RUSIA

Tras el retiro de Biles, el equipo ruso se llevó la competencia superando a las estadounidenses por 3.5 puntos; Gran Bretaña ganó el bronce.

SUS INICIOS

A sus 6 años de edad, mientras su madre luchaba contra las adicciones, "la chica de la gran sonrisa y llena de energía" fue adoptada por su abuelo materno y su segunda esposa; llegó a una comunidad blanca privilegiada en Houston, donde su hermanastro, Adam, la apoyó para que se sintiera orgullosa de ser una mujer negra.

Las habilidades en la gimnasia fueron descubiertas por un entrenador durante una excursión de la escuela. Ahora su equilibrio y piruetas la colocan como una atleta de importancia y poder en Internet y en el mundo en general.

Por Simone Biles, la Federación de Gimnasia de Estados Unidos terminó relación con las instalaciones donde Nassar acosó a muchas chicas; la directora general de esta federación, Mary Bono, tuvo renunciar luego de que la gimnasta la criticara por presuntamente reprobar que Nike apoyara que Colin Kaepernick se arrodillara durante el himno nacional; así como también ha sido inspiración para muchas mujeres de color que entrenan gimnasia en la actualidad.

Sus recientes declaraciones en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ponen en duda su forma mental y física, pero Biles, con un reciente tatuaje (Y aún así, me levanto) inspirado en el poema de Maya Angelou que habla sobre la confianza en sí misma y el orgullo de ser negros frente a la opresión, continúa siendo por expertos en olimpiadas "la mejor esperanza de recuperarse del escándalo de Nassar" para EUA.

"Sé que me lo quito de encima y hago que parezca que la presión no me afecta, pero ¡maldita sea, a veces es difícil, jajaja! ¡Los Juegos Olímpicos no son una broma! Pero estoy feliz de que mi familia haya podido estar conmigo virtualmente ¡Ellos significan el mundo para mí!".

24 AÑOS de edad tiene Simone Biles, quien ha ganado seis medallas olímpicas.