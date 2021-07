Dalí Jr. quiere dar una versión 'fresca' de Dr. Cándido Pérez

Dalí Jr. González quiere dar una versión actualizada de la famosa serie de los 80 "Dr. Cándido Pérez". El actor de 23 años interpreta a Inocencio, el hijo del ginecólogo que se ve envuelto en distintas aventuras víctima de sus pacientes.

En la trama, Inocencio es un joven de 17 años que se pelea con su papá y se va de la casa, se enamora y se encuentra con problemáticas actuales como la paternidad a temprana edad; González espera con su historia dejar una reflexión en el público.

"Lo que quiere demostrar Inocencio es que está bien buscar la independencia, pero no tener miedo de dejarse ayudar para llegar a mejores lugares, de repente por su orgullo se mete en muchos problemas, pero el mensaje es que antes de tomar malas decisiones que puedan tener repercusiones es mejor escuchar a las personas que ya han recorrido el camino", dijo Dalí en entrevista.

La responsabilidad creció cuando supo que el actor David Ramos, quien interpretó a Inocencio en la versión original, está presente también en el nuevo elenco, ahora como el padre Camilo. Ramos le dio consejos y le contó aventuras para dar fuerza al personaje.

"Me dio mucha felicidad el poder platicar con él y me nutrió como actor poder tener una retroalimentación, David me felicitó y son esas cosas que a mí me gratifican mucho en la profesión, pero no intentamos hacer modificaciones porque desde que entré al proyecto me quedó claro que son dos versiones distintas", contó.

El contenido, asegura el intérprete, fue adaptado a la época por el productor Jorge Ortiz de Pinedo tomando en cuenta los movimientos sociales actuales como el feminismo y las necesidades del público.

"En general la serie viene muy actualizada, es mucho más familiar a comparación de la primera versión", afirmó González.

"La producción, desde que escribió estos nuevos capítulos, fue muy consciente de que necesitaban darle un refresh aplicable a nuestros tiempos y creo que no van a ver nada fuera de lo habitual y los temas que se manejan están enfocados de la manera más cálida y divertida posible", agregó.