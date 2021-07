Acevedo no se confía y respeta al campeón

Los Guerreros del Santos Laguna continúan con su preparación a tope en Territorio Santos Modelo, de cara a lo que será su presentación en casa dentro del torneo Apertura 2021, ya que el próximo domingo serán anfitriones de los actuales campeones: la Máquina Celeste del Cruz Azul.

Aunque pudiera pensarse que este duelo encarna una posible “revancha” de la final acontecida en el anterior torneo, los futbolistas albiverdes son conscientes de que se trata de una instancia completamente diferente, en la que están en disputa tres puntos, pero no se compara al título que se peleó hace poco más de dos meses.

Santos no se siente favorito de cara a este partido, a pesar de que los Guerreros iniciaron con una sólida victoria en la cancha del Necaxa y de que Cruz Azul perdió en su propia casa ante Mazatlán, además de las ausencias que prevalecen en la plantilla capitalina. Todos son aspectos que cuentan, pero no que propicien un exceso de confianza por parte de los laguneros, así lo aseguró el guardameta Carlos Acevedo: “nunca nos hemos sentido favoritos en ningún partido. Sabemos que tenemos la obligación como locales de ganar, de darle alegría a la afición, de demostrar que Santos está para cosas grandes y lo tenemos que demostrar el domingo. No considero que seamos favoritos, porque Cruz Azul es el campeón. Estamos en casa, hay que demostrarlo con hechos”.

La presentación en casa y ante sus aficionados, motiva a Carlos y a sus compañeros, quienes buscarán defender su terreno y cosechar todos los puntos en disputa: "el torneo anterior lo demostramos, tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos en casa. Ir a cualquier estadio de visita a buscar arañar cualquier punto. Hicimos un gran papel el viernes y tenemos que refrendarlo el domingo ante Cruz Azul", sentenció.