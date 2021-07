Extensión indebida de locales persiste en calles Cepeda y Valdés Carrillo de Torreón

Menos de una semana tardaron comerciantes del Centro Histórico de Torreón en ocupar de nueva cuenta áreas peatonales y extender sus puestos en zonas indebidas, esto luego de que el viernes pasado el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, acudiera a realizar junto con la iniciativa privada un recorrido de inspección y ordenamiento general de zonas comerciales, especialmente en la avenida Hidalgo, calles Cepeda y Valdés Carrillo, así como en el Mercado Alianza.

El Siglo de Torreón realizó durante este martes una nueva inspección en esas áreas a fin de revisar si los comerciantes, especialmente quienes están instalados en los puestos fijos de los paseos peatonales, mantuvieron en práctica las indicaciones y órdenes de las autoridades municipales, especialmente en lo referente a no colocar estructuras con mercancía sobre áreas peatonales, así como de sacar mesas u otros elementos que reduzcan el espacio de movilidad en general.

No obstante se encontró que ese tipo de prácticas se siguen llevando a cabo, incluso en algunos casos con puestos ambulantes que habían sido retirados de forma total el viernes pasado y en el marco de la acción municipal de ordenamiento.

“El mismo fin de semana ya estaban, sí les dijimos que se pusieran como deben, pero ellos no hacen caso y pues uno no quiere problemas, la verdad es que se aprovechan de que a veces los inspectores andan en otro lado y sacan dos, hasta tres mesas y se hace todo más amontonado… Yo digo que sí afecta a quienes estamos en local, porque muchas veces nuestra mercancía no se ve o la gente ve todo lleno y no se acercan, deben dejar pasar”, reclamó Fernanda, quien trabaja en una tienda de ropa de la avenida Hidalgo.

La joven además indicó que debe de ponerse énfasis en el tema de la recolección de basura, pues pese a que en general se sacan desechos de forma adecuada y en los horarios yo conocidos, aún existen comerciantes y ciudadanos en general que no depositan sus residuos en horarios y lugares apropiados, lo que eventualmente deriva en que se generen drenajes tapados, con áreas de mal olor y de insalubridad en general.

Cabe recordar que el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, pidió durante el viernes pasado la colaboración de la población, especialmente de quienes integran el comercio en el primer cuadro de la ciudad, para mantener ordenado el sector y evitar riesgos sanitarios en el marco de la tercera ola del COVID-19.