Princesas Disney...¿Se unen a los X-Men?

Ahora que Disney tiene a Marvel, no se descarta en un futuro un crossover entre las heroínas de los cuentos de hadas y los paladines de la justicia, en este de los que lidera el Profesor Charles Xavier.

El artista, Marcus Williams, unió ambos universos y gracias a su imaginación logró reunir a las princesas con los Hombres X-Men.

En sus redes sociales, en las que se ubica como @marcusthevisual, Marcus ha subido imágenes diversas con estos personajes que aquí le presentamos.

En una de ellas, aparece Iceman con Frozen, ambos capaces de controlar el hielo y todo lo relacionado con el frío; en otra, Pyslocke con Mulan y en una más, Yazmin, de Aladdin, con Kitty Pryde.

X-Men Princesses piece featuring Jasmine and Kitty. Two strong ladies with beasty companions that are ever ready to defend them in times of danger. The two ladies hit it off quickly upon meeting each other (read more: https://t.co/UzNOgBQlyD) pic.twitter.com/MXU9HC0sW7