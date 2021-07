Jorge Zermeño lamenta incidencia de accidentes en el periférico de Torreón

cocacola1

Hoy, 4:07 pm

publicado por: jose de juan martinez lopez

Exceso de velocidad y no guardar distancias entre coches son combinacion perfecta para alcances multiples !!!. Falta sentido comun y responsabilidad entre conductores ,pues todos sabemos que a mas alta velocidad se requiere de mayor distancia para detencion total de un auto al frenar , esto es basico !!! Mientras conductores no respeten distancias entre autos , no conduscan a altas velocidades y salgan de ultima ahora de sus casas a trabajos , estos accidentes nunca disminuiran !!!

