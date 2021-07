Paty Navidad no usa cubrebocas en 'MasterChef Celebrity' porque la desmaquilla

"Yo soy muy disciplinada, muy profesional", asegura la actriz Patricia Navidad con respecto a los protocolos que debe seguir como parte del elenco de "MasterChef Celebrity".

El programa se estrenará el próximo 20 de agosto por Azteca Uno y se graba con medidas de seguridad contra el COVID-19. Con la participación de famosos como Navidad, Mauricio Islas, Laura Zapata, entre otros, seguirá a los artistas en una nueva faceta dentro de la cocina.

Si bien Paty Navidad es conocida en redes por ser una de las famosas que no cree en la pandemia ni piensa vacunarse contra el coronavirus, explica que como parte del elenco de este programa acata las reglas que no van contra sus creencias.

"Jamás voy a decir un 'no' a lo que tenga que hacer siempre y cuando no tenga que inocular cosas que ya dependan de cada decisión, de cada pensamiento, no tengo ningún problema, me he cuidado toda mi vida", dice.

"Siempre he dicho ‘vacuna no’ porque tengo mis pensamientos, que creo que son o deben ser tan respetados como los opuestos pero de ahí en fuera yo no tengo ningún problema".

¿Se le ve en el foro usando cubrebocas? Responde:

"No lo traigo porque desmaquilla todo pero yo me pongo lo que siempre he hecho cuando viajo: pañoletas, mascadas. No tengo ningún problema; cubrebocas no porque te marca todo y es a cada rato poner a trabajar a las maquillistas", explica.

"Yo soy muy profesional, no tengo problema pero adecuo lo que se pide dentro de lo que a mí me hace sentir bien y me gusta pero que es aceptado. Está dentro de los requisitos usar cubrebocas o pañoleta y yo me voy por la mascada".