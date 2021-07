Comerciantes de Torreón piden aplicar la ley en cuanto a desorden que prevalece en el Centro

FBjhermosillo

Hoy, 3:12 pm

publicado por: J.r. Hermosillo

yo entiendo a los que tienen locales rentados sobre la hidalgo y juares que saquen sus cosas a la banqueta ya que si no lo hacen se ven invadidos por el ambulantaje que por lo visto el municipio no le importa y los deja que se instalen donde quieran las banquetas del centro se han llenado de vendedores ambilantes y a las autoridades no le importa

