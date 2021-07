Protección Civil realiza operativos en distintos parajes de Lerdo y emite recomendaciones

Durante el periodo vacacional la Dirección de Protección Civil ha realizado operativos de revisión en los distintos parajes turísticos del municipio, con el principal objetivo de resguardar la seguridad y la salud de los visitantes. No obstante también se han emitido recomendaciones.

Las Grutas del Rosario (opción para quienes les gusta el senderismo) ha sido supervisada por las brigadas de Protección Civil y denominada como área segura, se acatan las medidas de seguridad dictaminadas por la dirección.

Se emitieron además las siguientes recomendaciones para quienes viajan: Revisar las condiciones de su vehículo (funcionamiento, neumáticos, frenos, etc.), llevar llanta de refacción y herramienta necesaria que se pudiera necesitar, vestir ropa y calzado cómodo, así como protector solar, gorra y camisa para cubrirse del sol, agua para beber, llevar batería en su celular, no salir sin antes haber avisado a alguien confiable sobre su próximo destino (ubicación), cargar con un antihistamínico (fármaco) para contrarrestar alguna alergia que pudiese presentarse, llevar una bolsa de plástico para recolectar su basura, tirarla en el cesto más cercano, no conducir en estado de ebriedad (no beber alcohol), respetar en todo momento las medidas de prevención a la salud (usar cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia), acatar las indicaciones de las autoridades de Salud, Seguridad Pública, Prevención Social y Protección Civil.

En cuanto a las medidas en el río, se exhorta a la ciudadanía no introducirse al río ni a los canales de riego, con el objeto de evitar posibles incidentes.